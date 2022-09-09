Первый центр ПМСП открылся в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Открытие в Павлодарской области первого центра первичной медико-санитарной помощи позволит обеспечить население качественными и оперативными медицинскими услугами в шаговой доступности от дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доступ к современной медицинской помощи получат почти 20 тыс. павлодарцев», - сообщили пресс-службе акимата Павлодарской области.

Населению оказываются различные медицинские услуги: от выявления заболеваний до лечения в стационарах дневного пребывания.

Новый центр ПМСП рассчитан на 150 посещений в смену. Организация оснащена новейшим оборудованием.

По словам акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, обеспечение шаговой доступности медицинских услуг и качества ПМСП должно стать приоритетом при формировании всей системы здравоохранения в регионе.

«Пример данного центра необходимо взять на вооружение и другим поликлиникам области. Здесь есть все условия, которые должны быть – доступные медуслуги и качественный сервис. Самое главное, что они в шаговой доступности», - отметил аким области.

Коечный фонд дневного стационара составляет 12 коек, в том числе терапевтического и гинекологического профилей. В центре трудятся 26 квалифицированных специалистов, в том числе 11 врачей. На сегодня к поликлинике прикрепились свыше 13 тыс. человек. Ожидается, что их количество возрастет до 20 тыс.