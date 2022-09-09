Первый центр ПМСП открылся в Павлодарской области
«Доступ к современной медицинской помощи получат почти 20 тыс. павлодарцев», - сообщили пресс-службе акимата Павлодарской области.
Населению оказываются различные медицинские услуги: от выявления заболеваний до лечения в стационарах дневного пребывания.
Новый центр ПМСП рассчитан на 150 посещений в смену. Организация оснащена новейшим оборудованием.
По словам акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, обеспечение шаговой доступности медицинских услуг и качества ПМСП должно стать приоритетом при формировании всей системы здравоохранения в регионе.
«Пример данного центра необходимо взять на вооружение и другим поликлиникам области. Здесь есть все условия, которые должны быть – доступные медуслуги и качественный сервис. Самое главное, что они в шаговой доступности», - отметил аким области.
Коечный фонд дневного стационара составляет 12 коек, в том числе терапевтического и гинекологического профилей. В центре трудятся 26 квалифицированных специалистов, в том числе 11 врачей. На сегодня к поликлинике прикрепились свыше 13 тыс. человек. Ожидается, что их количество возрастет до 20 тыс.