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    21:03, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Первый центр ПМСП открылся в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Открытие в Павлодарской области первого центра первичной медико-санитарной помощи позволит обеспечить население качественными и оперативными медицинскими услугами в шаговой доступности от дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доступ к современной медицинской помощи получат почти 20 тыс. павлодарцев», - сообщили пресс-службе акимата Павлодарской области.

    Населению оказываются различные медицинские услуги: от выявления заболеваний до лечения в стационарах дневного пребывания.

    Новый центр ПМСП рассчитан на 150 посещений в смену. Организация оснащена новейшим оборудованием.

    По словам акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, обеспечение шаговой доступности медицинских услуг и качества ПМСП должно стать приоритетом при формировании всей системы здравоохранения в регионе.

    «Пример данного центра необходимо взять на вооружение и другим поликлиникам области. Здесь есть все условия, которые должны быть – доступные медуслуги и качественный сервис. Самое главное, что они в шаговой доступности», - отметил аким области.

    Коечный фонд дневного стационара составляет 12 коек, в том числе терапевтического и гинекологического профилей. В центре трудятся 26 квалифицированных специалистов, в том числе 11 врачей. На сегодня к поликлинике прикрепились свыше 13 тыс. человек. Ожидается, что их количество возрастет до 20 тыс.


    Теги:
    Общество Павлодарская область Здравоохранение
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