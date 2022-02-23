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Первый центр обслуживания молодежи открыли в Акмолинской области

23 Февраля 2022 01:43
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Первый центр обслуживания молодежи открыли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 20 студентов успели получить консультацию сразу же после открытия первого центра обслуживания молодежи (ЦОМ) в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам организаторов, центр должен стать площадкой оказания консультаций акмолинской молодежи в возрасте от 14 до 29 лет по всем видам возможных услуг: государственным программам, направленным на поддержку молодежи, трудоустройству, приобретению жилья, психологическую помощь и т.д.

Первым с работой ЦОМа ознакомился заместитель руководителя управления внутренней политики Акмолинской области Сабырхан Кенжебаев.

«В ЦОМе специалисты оказывают консультацию по нескольким направлениям. Самые актуальные из них – трудоустройство, приобретение жилья, получение государственных грантов. К тому же здесь имеется уголок самообслуживания с наличием всей необходимой компьютерной техники с выходом в Интернет, поэтому у посетителей будет возможность самостоятельно получить государственные и другие услуги», - отметила руководитель областного молодежного ресурсного центра Мансия Есекеева.

«Также каждая молодежная организация или волонтерские центры могут организовать здесь площадку для своих встреч. Молодежь может узнать о проводимых мероприятиях и принять в них участие», - добавила руководитель отдела по работе с молодежью и категорией NEET Макпал Жанарисова

Так, уже в первый день работы ЦОМа сразу после открытия консультацию по интересующим вопросам успели получить более 20 студентов.

По информации управления внутренней политики Акмолинской области, в регионе на сегодня проживают более 151 тысячи молодых граждан, которые составляют 20% от всего населения области.

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#Акмолинская область   #Общество   #Молодежь  
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Автор:

Оксана Матасова

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