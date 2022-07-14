14 Июля 2022 15:28

Первый центр гематологии появится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центр будет расположен в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы строим уникальный центр гематологии. Он отвечает всем мировым стандартам. У нас в Казахстане нет центров гематологии вообще. Наши земляки, дети едут в разные страны мира. Цена лечения одного больного составляет от $30 до $60 тыс. Это сложнейшая медицинская процедура. Центр будет оснащен молекулярно-генетической лабораторией и лабораторией культивирования стволовых клеток», - сообщил аким ВКО Даниал Ахметов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он добавил, что закуплено спецоборудование для больницы центра матери и ребенка, которое на основе анализа крови определяет предрасположенность матери к сложным заболеваниям, которыми могут заболеть дети. С прошлого года в регионе внедрен искусственный интеллект в системе PACS. Он позволяет обнаружить рак по снимкам рентгеноскопии, КТ и МРТ.

По словам Д. Ахметова, в этом году на сферу здравоохранения выделили 32 млрд тенге.

Ранее аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил о планах по развитию побережья Бухтарминского водохранилища в качестве курорта для туристов.