Первый бой Казахстана за «золото» женского ЧМ-2023 по боксу покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоится первый финальный бой Казахстана на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 57 килограммов казахстанская боксерша Карина Ибрагимова в финале будет биться за «золото» с итальянкой Ирмой Тестой. Они выступят в третьем поединке вечерней сессии, которая начнется в 18:30 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Карина Ибрагимова в третий раз поднимется на пьедестал чемпионата мира и впервые завоюет как минимум серебряную медаль: до этого она дважды выигрывала «бронзу» — в 2018 и 2022 годах. Также в прошлом году Ибрагимова выигрывала «золото» на чемпионате Азии. Что касается ее соперницы по финалу, то Ирма Теста является бронзовой призеркой Олимпиады-2020, серебряной призеркой ЧМ-2022 и чемпионкой Европы 2019 года.