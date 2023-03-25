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    08:39, 25 Март 2023 | GMT +6

    Первый бой Казахстана за «золото» женского ЧМ-2023 по боксу покажут в прямом эфире

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоится первый финальный бой Казахстана на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 57 килограммов казахстанская боксерша Карина Ибрагимова в финале будет биться за «золото» с итальянкой Ирмой Тестой. Они выступят в третьем поединке вечерней сессии, которая начнется в 18:30 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Карина Ибрагимова в третий раз поднимется на пьедестал чемпионата мира и впервые завоюет как минимум серебряную медаль: до этого она дважды выигрывала «бронзу» — в 2018 и 2022 годах. Также в прошлом году Ибрагимова выигрывала «золото» на чемпионате Азии. Что касается ее соперницы по финалу, то Ирма Теста является бронзовой призеркой Олимпиады-2020, серебряной призеркой ЧМ-2022 и чемпионкой Европы 2019 года.


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