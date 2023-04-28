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Первый безалкогольный бар открылся в Вашингтоне

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Апреля 2023, 00:42
Первый безалкогольный бар открылся в Вашингтоне Фото: alterainvest.ru

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным Национального совета по алкоголизму и наркомании, в США около 15 миллионов людей борются с алкогольной зависимостью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Голос Америки».

В Вашингтоне впервые открылся безалкогольный бар. Такие безалкогольные бары для людей, лечащихся от зависимости, могут стать отличным дополнением к терапии. Как говорят психотерапевты, работающие с пациентами с алкогольной зависимостью, поддержка и понимание как со стороны близких, так и малознакомых людей, крайне важна.

«После того, как я перестала употреблять алкоголь, я прочитала статью о полностью безалкогольном баре в техасском городе Остин. Мне сообщили, что есть помещение, которое сдается в аренду, тогда я и вспомнила о той статье и предложила открыть здесь бар с такой концепцией. Это место для многих как возвращение домой. Для тех, кто борется с зависимостью; для беременных женщин; для тех, кто не пьет по религиозным причинам. Они чувствуют, что это их место», - говорит директор бара Джиджи Арандид.


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