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Первый автовладелец транспорта с иностранными номерами зарегистрирован в Таразе

29 Февраля 2020 20:25
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Первый автовладелец транспорта с иностранными номерами зарегистрирован в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Первым в Жамбылской области регистрационный номер для транспорта ЕАЭС получил житель Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по Жамбылской области.

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Как пояснили в специализированном отделе по обслуживанию населения города Тараза, первый зарегистрированный в жамбылском регионе автомобиль ввезен из России в Казахстан жителем областного центра Байгали Тургыновым.

По словам автовладельца, свой автомобиль марки Toyota Camry 1998 года выпуска он поставил на временный учет и сдал необходимые документы.

«Буквально в течение получаса получил желтые номера с обозначением регион «08», - поделился Байгали Тургынов.

Напомним, что с 1 февраля началась временная регистрация транспортных средств, ввозимых в Казахстан из стран ЕАЭС. В феврале все специализированные отделы по обслуживанию населения работали без выходных, а по воскресеньям спецЦОНы будут работать только для оформления временной регистрации транспорта, ввезенного из стран Евразийского экономического союза

Как отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за это время непосредственно к сотрудникам спецЦОНа за консультациями обратились несколько сот жамбылских водителей. Все они получили необходимые консультации, содействие в квалификационной помощи и разъяснении всех моментов регистрации иностранного транспорта.

Необходимость регистрации транспортных средств, ввозимых в Казахстан из стран ЕАЭС, полицейские объясняют ростом числа нарушений ПДД из-за отсутствия информации о подобных транспортных средствах в базе данных ОВД, а также спорные моменты в установлении собственности транспорта. И существенный момент - автомобили, состоящие на иностранном учете, не проходят техосмотр, то есть потенциально становятся опасны для участников дорожного движения. По статистике, в общем количестве ДТП немалую долю занимают происшествия с участием незарегистрированных в Казахстане автомобилей.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Транспорт, ЕАЭС,
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Галина Скрипник

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