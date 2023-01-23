Первый автомобиль с иностранным госномером прошел легализацию в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде первым госномер получила автомашина, прибывшая из Грузии. В АвтоЦОНе шахтерской столицы сегодня начали принимать заявки от автовладельцев с иностранными госномерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области началась акция по легализации транспортных средств с иностранными номерами. С раннего утра в специализированный Центр обслуживания населения города Караганды прибыли автовладельцы транспортных средств с иностранными номерами. Полицейские, таможенники и специалисты других государственных органов консультируют граждан, проверяют предоставленные ими документы, там же оказывают помощь в получении через Egov.kz необходимых и недостающих для регистрации сведений.

«В Карагандинской области около 10 тысяч автомашин, ввезенных из соседних стран. Акция продлится до 1 июля. Ждем всех владельцев для легализации транспортных средств. Здесь в ЦОНе можно получить консультацию, сверить документы у специалистов и, устранив имеющиеся недочеты, зарегистрировать транспорт. Критерии для регистрации у всех машин с иностранными номерами одинаковые»,- сообщил начальник управления административной полиции ДП Карагандинской области Багдат Какимов.

В Караганде первым государственный регистрационный номерной знак на легализованную автомашину получил житель областного центра Марлен Наурызбаев, привезший свой автомобиль в 2022 году из Грузии.

«В 2022 году привез из Грузии автомобиль «Лексус». Сегодня сдал все документы на легализацию, оплатил первый взнос и легализовал машину. Очень рад и выражаю благодарность всем сотрудникам, оказавшим правовую помощь и принявшим документы», - говорит Марлен Наурызбаев.

Напомним, сегодня, 23 января, в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей. Автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года. Также транспортное средство не должно находиться в розыске. Автомобиль должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Транспорт, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области