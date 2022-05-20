20 Мая 2022 13:45

Первый автомобиль через льготное кредитование выдали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спустя всего четыре дня со старта льготного автокредитования в столице Казахстана первому участнику программы передали ключи от новой машины. Об этом сообщили в Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обладателем автомобиля стал инженер Бекзат Тілеген. Он 16 мая подал заявку на оформление авто без первоначального взноса через Банк ЦентрКредит, принимавший одним из первых заявки к рассмотрению.

«Это на самом деле неожиданно. Подавал заявку среди многих желающих, прошел все процедуры. Но даже не думал, что так скоро получу обратный звонок от менеджеров Chevrolet, которые сказали, что можно оформлять договор купли-продажи. Спасибо сотрудникам за большую и слаженную работу. Сегодня мы уже забираем ключи. Это первая машина из салона для нашей семьи, и это знаковое событие для нас», - поделился впечатлениями Бекзат Тілеген.

Ощутить похожие эмоции с сегодняшнего дня смогут и другие казахстанцы. Автосалоны и банки второго уровня в случае полного соответствия заявителя условиям программы готовы к поэтапной выдаче заветных автомобилей, отметили в АКАБ.

Как известно, с 16 мая казахстанцы могут получать льготные автокредиты под 4%. По данным Фонда развития промышленности, банками-участниками по последним данным одобрено 4290 заявок на сумму 31,7 млрд тенге. На сегодня одобрение в Фонде развития промышленности получили четыре банка.

Ставка вознаграждения по условиям данной программы - 4% годовых. Стоимость автомобиля не должна превышать 15 млн тенге, а сумма кредита не должна быть больше 10 млн тенге. Срок кредита - до семи лет.

По сообщению АКАБ, автосалоны в первые дни льготного кредитования посетили 14 тыс. клиентов.