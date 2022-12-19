Первый аппарат МРТ появился в детской больнице СКО

19 Декабря 2022, 20:23

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в детской многопрофильной больнице впервые установили магнитно-резонансный томограф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

От важного для больницы события не остался в стороне аким области Айдарбек Сапаров. Он посетил медучреждение и посмотрел, как оборудован кабинет.

«Это первый аппарат МРТ, установленный в детской больнице. Теперь маленьким пациентам не нужно ездить в другие медучреждения и стоять в очереди для обследования. В этом году в детской больнице установили компьютерный томограф, операционный блок и оборудование для реабилитации. Все это делается для того, чтобы наши дети смогли получить качественное лечение», - написал на своей странице в социальной сети А.Сапаров.

В пресс-службе больницы сообщили, что магнитно-резонансный томограф Signa Explorer французского производства стоимостью 791 млн тенге приобрели за счет средств из республиканского бюджета. На этапе запуска аппарата планируется проведение в среднем 10 исследований в рабочую смену с перспективой дальнейшего увеличения объема исследований.

«Для облегчения проведения исследований самым маленьким пациентам на аппарате реализована технология снижения акустического шума, позволяющая без ущерба для качества изображения повысить комфорт исследования пациента. С целью получения достоверного результата МРТ-исследования требуется неподвижность ребенка в течение 40 минут и более, чего невозможно достичь у детей младше 6-7 лет. В ближайшие полгода планируется продолжить проведение МРТ-исследований у детей этой группы под наркозом после закупа и поставки магнитного наркозно-дыхательного аппарата», - рассказали в пресс-службе.

В ближайшее время в больнице ожидают приезда зарубежного специалиста – «аппликатора», который проведет цифровую настройку программного обеспечения аппарата МРТ и организует обучение работе на нем врачей и среднего медицинского персонала.

Работать кабинет будет с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 часов.