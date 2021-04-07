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    01:00, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Первым заместителем акима Павлодарской области назначен Олег Крук

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    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Первым заместителем акима Павлодарской области назначен Олег Крук. Он будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    Олег Крук родился в 1967 году в Павлодаре. В 1992 году окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности «инженер-промтеплоэнергетик».

    Трудовой путь начал в 1988 году монтером Павлодарской ТЭЦ-3. По окончании вуза продолжил работу на теплоэлектроцентрали, где работал инженером-технологом котельного цеха, а позже – заместителем главного инженера. В 1997 году Олег Крук стал начальником управления материально-технического снабжения ТОО «Компания CCL-Энерго». С 1999 по 2002 годы работал в павлодарском филиале ТОО «Северо-Казахстанская энергетическая компания», ТОО «Казснабцентр», ТОО «Казпромресурс», ТОО «Теплоцентр-Северный». В 2002 году стал директором тепловых сетей ОАО «Павлодарэнерго». В 2006 году возглавил АО «Павлодарские тепловые сети». В 2007 году Олег Крук перешел на государственную службу, возглавив департамент энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области. В 2008 году был назначен заместителем акима Павлодара и проработал в этой должности более четырех лет. Позже работал в частном секторе, занимался предпринимательством. В 2020 году возглавил палату предпринимателей Павлодарской области, где работал до нынешнего назначения.


    Теги:
    Назначения Акимат Павлодарская область
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