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Первым новорожденным в новогоднюю ночь в Павлодарской области стал мальчик

1 Января 2022 17:41
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Первым новорожденным в новогоднюю ночь в Павлодарской области стал мальчик

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Первым новорожденным в новогоднюю ночь в Павлодарской области стал мальчик. Но это не первый ребенок в его семье. Малыш появился на свет в областном перинатальном центре в 4:15 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Его вес 3396 граммов.

«В новогоднюю ночь всего родилось трое детей - два мальчика и девочка, - дополнили в региональном управлении здравоохранения. - Через 20 минут после первого мальчика в роддоме города Аксу родилась девочка, а в 05:50 часов у жительницы Павлодара появился на свет первенец, вес мальчика 3576 граммов. Все мамы и малыши чувствуют себя хорошо».

Отметим, что в перинатальном центре накануне Нового года поздравили 10 многодетных мам, которые родили пять и более детей. Новорожденным подарили комплекты детской одежды.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Общество  
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