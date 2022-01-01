Первым новорожденным в новогоднюю ночь в Павлодарской области стал мальчик
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Первым новорожденным в новогоднюю ночь в Павлодарской области стал мальчик. Но это не первый ребенок в его семье. Малыш появился на свет в областном перинатальном центре в 4:15 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Его вес 3396 граммов.
«В новогоднюю ночь всего родилось трое детей - два мальчика и девочка, - дополнили в региональном управлении здравоохранения. - Через 20 минут после первого мальчика в роддоме города Аксу родилась девочка, а в 05:50 часов у жительницы Павлодара появился на свет первенец, вес мальчика 3576 граммов. Все мамы и малыши чувствуют себя хорошо».
Отметим, что в перинатальном центре накануне Нового года поздравили 10 многодетных мам, которые родили пять и более детей. Новорожденным подарили комплекты детской одежды.
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