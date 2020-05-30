Первым мировым турниром по тяжелой атлетике после паузы станет ЧМ среди студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация студенческого спорта (FISU) оставила в календаре чемпионат мира среди студентов по тяжелой атлетике в Корее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.

Международная федерация по тяжелой атлетике на своем официальном сайте объявила, что он станет первым мировым турниром, который пройдет по этому виду спорта после паузы из-за пандемии COVID-19.

ЧМ будет принимать Канджин. Он намечен на период с 20 по 24 октября 2020 года. На данный момент открыта регистрация участников.



