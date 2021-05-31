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Первым компонентом вакцины против КВИ привиты 68 тысяч человек в ЗКО

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
31 Мая 2021, 13:15
Первым компонентом вакцины против КВИ привиты 68 тысяч человек в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области 67 981 человек привит против коронавируса первым компонентом вакцины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщило управление здравоохранения ЗКО, 31 151 человек привит уже двумя компонентами вакцины. Вакцинация жителей области продолжается.

В регионе, находящемся в «желтой» зоне, за прошедшие сутки обнаружен коронавирус у 75 человек, а за прошлую неделю у 612 человек. В стационарах находятся 324 пациента с пневмонией. В настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены три человека, к неинвазивным аппаратам 10, к кислородному концентратору 24, к централизованным источникам кислорода 90 человек.

«В области в 18 инфекционных стационарах на 1 123 койки лежат 400 пациентов, из них 32 в реанимационных отделениях. В четырех карантинных стационарах на 195 коек находятся 13 пациентов. С сентября прошлого года обнаружена инфекция у 1 275 детей, в этом году у 1 070 детей. Из крупных предприятий в ТОО «Жайыкмунай» с начала года выявлен коронавирус у 38 человек, в компании «КПО б.в.» у 145 человек», – сообщили в управлении.


Западно-Казахстанская область   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
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