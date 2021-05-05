Первым компонентом вакцины против КВИ привиты 68 294 человека в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Добровольная прививочная кампания продолжается. Сегодня все медики и ученые сходятся во мнении, что победить пандемию коронавируса можно, только выработав коллективный иммунитет путем массовой вакцинации населения, которая в нашей стране началась с 1 февраля текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление внутренней политики области.

Так, к примеру, в Нур-Султане действуют уже 100 прививочных пунктов, которые работают с 8.00 до 00.00. В других регионах Казахстана, в том числе и в Жамбылской области, также увеличивают число прививочных пунктов и выездных бригад, чтобы охватить вакцинацией как можно больше населения.

Прививочные бригады медработников городских поликлиник № 4 и № 5 в передвижных медицинских комплексах в первые дни мая провели вакцинацию в микрорайоне Мынбулак, на территории рынка «Кайкармет», и на территории торгового центра «Small». В течение одного только дня вакцинировано более 30 человек.

С начала февраля текущего года в регион поступило 2000 доз отечественной вакцины QazVac, рассчитанных на 1000 человек, и 89700 доз российской вакцины «Спутник V».

По состоянию на 3 мая всего в области привиты первым компонентом вакцины 68294 человека. Из них 11501 медицинский работник, 13289 - сотрудники учреждений образования, 11055 работников силовых структур, 1334 госслужащих, 250 сотрудников социальной сферы, 668 студентов, 117 лиц с хроническими заболеваниями, 30080 - представители других категорий населения.

Из числа привитых 15369 человек получили второй компонент вакцины «Спутник V». Из них 6034 медицинских работника, 3607 сотрудников сферы образования, 489 работников силовых структур, 150 госслужащих, восемь сотрудников социальных учреждений, 84 студента, 4997 представители других категорий населения.

Казахстанской вакциной QazVac однократно привиты 914 человек, в том числе 115 медработников, 117 сотрудников образовательных учреждений, 231 работник силовых структур, 54 госслужащих, пять студентов и 392 представителя других категорий населения.

Негативных реакций и осложнений после прививок нет. Прививочная кампания продолжается.

Необходимо отметить, что, по последним данным, от коронавируса привились 1,5 миллиона казахстанцев, что составляет 15 процентов от подлежащего вакцинации населения республики.