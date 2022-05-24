10:13
24 Мая 2022 09:03
Первым компонентом вакцины против COVID-19 привились почти 9,5 млн казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало актуальные данные по вакцинации населения против COVID-19, передает МИА «Казинформ».
«На 24 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 млн 499 тыс. 204 человека, вторым компонентом – 9 млн 272 тыс. 513 человек», - говорится в публикации пресс-службы на сайте Министерства здравоохранения РК.
Ревакцинировано – 4 308 748 казахстанцев.
Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.
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