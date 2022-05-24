24 Мая 2022 09:03

Первым компонентом вакцины против COVID-19 привились почти 9,5 млн казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало актуальные данные по вакцинации населения против COVID-19, передает МИА «Казинформ».

«На 24 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 млн 499 тыс. 204 человека, вторым компонентом – 9 млн 272 тыс. 513 человек», - говорится в публикации пресс-службы на сайте Министерства здравоохранения РК.

Ревакцинировано – 4 308 748 казахстанцев.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.