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Первым компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано свыше 126 тысяч человек в РК
6 Декабря 2021 08:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.
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5 декабря 2021 году I-м компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано 126 674 человек. Из них: п одростки – 101 114, б еременные женщины – 7 630, ко рмящие женщины – 17 930.
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