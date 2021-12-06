Первым компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано свыше 126 тысяч человек в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

5 декабря 2021 году I-м компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано 126 674 человек. Из них: п одростки – 101 114, б еременные женщины – 7 630, ко рмящие женщины – 17 930.







