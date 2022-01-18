Первым компонентом вакцины Pfizer привито 5148 акмолинцев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По словам руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Наримана Сыздыкова, вакцинация и ревакцинация являются единственным методом предотвратить не только распространение КВИ, но и простой в работе организаций, независимо от форм их собственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, в случае заболевании одного работника при 100%-ом вакцинированном коллективе работа данной организации продолжится в штатном режиме. В случае отсутствия вакцинированных все должны быть отправлены на прохождение ПЦР-теста и на карантин, тем самым в организации возникает простой», - поделился на брифинге Н. Сыздыков.

Это особенно актуально для всех работодателей, особенно промышленных предприятий, которые должны показывать определенные результаты по производству какой-либо продукции или по оказанию услуг.

По словам спикера, всего в Акмолинскую область с февраля прошлого года поступило 1022585 доз пяти вакцин и 111150 доз вакцины Pfizer.

За этот период первым компонентом вакцин привиты 337249 человек, или 70,4% от подлежащего населения, вторым компонентом – 311269 человек, или 65% от подлежащего населения.

«Первым компонентом Pfizer привиты 5148, или 7,8%, среди них 3605 подростков, 164 беременных и 1379 кормящих женщин. Вторым компонентом привиты 2849, или 4,3%. Ревакцинацию против КВИ прошли 39602 человека», - добавил глава облздрава.

На сегодня в Акмолинской области действуют 133 прививочных пункта и 135 мобильных бригад. В вакцинации задействованы 564 медицинских работника. Кроме того, используются 11 передвижных медицинских комплексов в Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском, Бурабайском, Ерейментауском, Есильском, Жаркаинском, Зерендинском, Корголжинском и Целиноградском районах.

«Пользуясь моментом, хочу всех жителей призвать вакцинироваться и вовремя проходить ревакцинацию. Ведь свое здоровье и здоровье близких только в наших руках», - подытожил Н. Сыздыков.