Первым кандидатом в президенты стал представитель от аграрной партии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинула своего кандидата на внеочередные выборы Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На внеочередном XX съезде партии делегаты проголосовали за кандидатуру Жигули Дайрабаева.

Он является председателем Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП «Атамекен», председателем Ассоциации фермеров.

В нашей стране проводятся очень важные реформы. Данные реформы члены партии полностью поддерживают и считают, что они дадут большой толчок развитию нашей страны.

В заявлении, озвученной председателем партии Али Бектаевым было отмечено, что партия «Ауыл» еще раз намерена подтвердить свою позицию как выразителя и защитника интересов сельского населения, людей труда, честных тружеников. Ауыл является корнем и истоком наших традиционных ценностей, стержнем моральных и нравственных традиций, хранителем языка и культурного кода нашего народа.

На съезде было отмечено, что главная задача НДПП «Ауыл» - участие в строительстве политически стабильного, экономически процветающего, социально справедливого Нового Казахстана.

Али Бектаев также призвал каждого казахстанца проявить гражданскую активность и принять участие в предстоящих выборах Главы государства.