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    Первых социальных предпринимателей определили в СКО

    13 Февраля 2023, 22:14

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области специальная комиссия присвоила четырем субъектам бизнеса статус социального предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в реестр включат компанию, которая занимается оздоровлением детей ТОО «Medicinskii centr Kot&Kit», автошколу «Равная дорога», где могут осваивать навыки вождения люди с ограниченными возможностями, ТОО «Формула слуха», оказывающее услуги слабослышащим людям, и индивидуального предпринимателя, помогающего трудоустроиться людям, относящихся к малообеспеченным, многодетным или неполным семьям.

    «Рекомендации специальной комиссии направлены в Министерство национальной экономики Республики Казахстан для актуализации информации по включению в реестр субъектов социального предпринимательства», - добавили в управлении.

    Это первые социальные предприниматели в регионе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область Социальная поддержка
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