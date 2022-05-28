28 Мая 2022 17:39

Первых резидентов неотложной медицины выпустит Казахстан в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 124 резидента по специальности «Неотложная медицина взрослая, детская» обучаются в казахстанских медвузах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году контингент обучающихся в резидентуре по специальности «Неотложная медицина взрослая, детская» составляет 124 человека (в том числе 12 мест за счет местного бюджета). Первый выпуск специалистов, окончивших программу резидентуры по специальности «Неотложная медицина взрослая, детская» состоится в 2022 году и составит 18 человек», - написал первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, согласно решениям Комиссии по персональному распределению выпускников Министерства здравоохранения в 2021 году распределено 3 141 из 4 630 выпускников организаций образования и науки (освобождены от отработки согласно статье 47 Закона РК «Об образовании» по уходу за детьми до трех лет – 36 человек, по беременности – 94 человека, инвалиды первой – второй группы – три человека, продолжают обучение – 1 336 человек, отчислено – 14 человек, по причине возврата средств, выделенных на обучение в рамках бюджета – шесть человек).

«В целях стимулирования и привлечения медицинских работников, направленных для трудоустройства в сельские населенные пункты в рамках республиканского бюджета предусмотрены выплаты подъемных пособий в размере 100 МРП и бюджетных кредитов на приобретение либо строительство жилья в размере 1 500 МРП», - добавил вице-министр.