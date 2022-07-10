10 Июля 2022 17:00

Первых победителей турнира Tartyl fest определили в Конаеве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl fest, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в сегодня городе Конаеве стартовал первый республиканский фестиваль Tartyl fest.

В первый день соревнований приняли участие 180 человек. Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Судейская коллегия подвела итоги первого дня состязаний: призерами стали 27 человек.

Больше всех подтягиваний смог сделать Рамиль Аблизов. Мужчина подтянулся 37 раз.

Общий призовой фонд составляет 3 млн 400 тыс. тенге. За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Были вручены и специальные номинации.

Так, обладателями номинации «Спортсмен-ветеран» стали самые старшие участники состязания – 76-летний участник Булар Мирманов и 81-летний Валерий Юрихин. «Самым молодым спортсменом» стал 13-летний Амирхан Ануарбек, а в номинации «Ер мінезді қарындас» удостоена единственная девушка среди участников Жибек Кулумбетова.

Обладателем специального приза стал 81-летний Валерий Юрихин. Ему удалось сделать 10 подтягиваний.

Организатором мероприятия является «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте РК.

Tartyl fest пройдет с 10 июля по 6 сентября 2022 года. Победители из 20 городов станут участниками Гранд-финала в Нур-Султане. Призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге.

Кроме того, чемпионы Казахстана Tartyl fest получат возможность принять участие в чемпионате мира по Street Workout. Подать заявку на участие и получить полную информацию о фестивале Tartyl fest можно по сайте.