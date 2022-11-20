Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Первых избирателей — именинников отмечают подарками в Костанайской области

20 Ноября 2022, 10:52
Первых избирателей — именинников отмечают подарками в Костанайской области
20 Ноября 2022, 10:52

Первых избирателей — именинников отмечают подарками в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В школе -лицее №1 в Костанае с самого начала открытия участка граждане активно идут голосовать. О работе избирательного участка в центре города рассказала председатель участковой избирательной комиссии №21 Татьяна Федулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На участке у нас прикреплено 2243 избирателя. Темп голосования достаточно хороший. Хороший поток был к открытию участка. Молодежь сегодня очень активно голосует, - сказала Т. Федулова. - Сегодня среди голосующих мы отметили именинника, первого избирателя и самого возрастного избирателя 80 лет. Они отмечены подарками. Это наша своего рода благодарность людям за проявленный гражданский долг».

На участке сегодня работают шесть наблюдателей. Двое наблюдателей из ОБСЕ посетили участок к моменту открытия и наблюдали за процессом пломбирования урн.

«Это наш гражданский долг. Мы ведь граждане своей страны. Нам небезразлично его будущее. Поэтому голос отдать пришла сегодня. Каждый голос важен. Знаете, очень радует, что не только старшее поколение понимает значимость проявления своей гражданской позиции, но и молодежь. Вместе со мной на участок зашли молодые ребята, которые с утра встали, чтобы пойти и проголосовать. Это радует», - отметила Гульжан Кожахметова.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области с 7:00 часов начали свою работу все 745 избирательных участков.


Новости по теме
Жители Байконура принимают активное участие в выборах Президента РК
Более 60% избирателей проголосовали на выборах Президента
Молодожены проголосовали на президентских выборах в Астане
Читайте также
Жители Байконура принимают активное участие в выборах Президента РК
Выборы Президента РК: стартовало голосование в Бразилии
По участку в Москве предварительная явка на выборах составляет 25%
Более 60% избирателей проголосовали на выборах Президента
Молодожены проголосовали на президентских выборах в Астане
Единственный ветеран ВОВ района Алтай ВКО отдал свой голос на дому
Выборы организованы в рамках международных стандартов – представитель Грузии
Аида Балаева отдала свой голос на выборах Президента РК
Новости партнеров
Популярное
1 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
3 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
4 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
5 Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору