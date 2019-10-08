Первых делегатов туристического саммита ЮНВТО встретили в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В среду, 9 октября, в Нур-Султане начнет работу VIII Глобальный саммит ЮНВТО. В столицу уже прибыли первые делегаты из Таиланда и Узбекистана. Масштабное событие соберет на своей площадке более 700 участников, сообщает официальный сайт городского акимата.
Саммит продлится до 12 октября. Среди гостей ожидаются известные иностранные предприниматели, архитекторы, журналисты и представители государственных и туристских организаций.
Сегодня в столицу прибыли заместитель постоянного секретаря города Бангкок Chatchawanit Khachit, генеральный директор департамента стратегии и оценки города Бангкок Сиравсанхан Патан (Таиланд), а также делегаты из Самарканда во главе с акимом города Бобурмирзо Облакуловым.
Гостей встретили по всем правилам казахстанского гостеприимства, угощали бауырсаками и кумысом.
Остальные участники саммита прибудут в Нур-Султан завтра, в их числе Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.
Напомним, спикерами глобального саммита выступят создатели популярной игры Pokemon GO, архитекторы Куала-Лумпура и другие не менее интересные личности.
В столице сегодня повсеместно активно применяются современные технологии, поэтому выбор города Нур-Султана в качестве принимающей стороны VIII Глобального саммита ЮНВТО «Умные города, умные дестинации» не вызывает удивления. ЮНВТО – организация при системе ООН, являющаяся наиболее авторитетной туристской организацией с 1975 года. Мероприятие будет посвящено «умным городам», которые сегодня стали реальностью во многих странах – благодаря таким городам развивается устойчивая и экологическая городская инфраструктура, снижается уровень криминальности, пребывание или жизнь горожан и туристов становятся более комфортными и доступными.
На мероприятии планируется обсуждение социально-экономических задач, с которыми сталкиваются «умные города». В программу также входит мастер-класс по индустрии встреч, организованный Академией ЮНВТО и Международной ассоциацией конгрессов и конференций (ICCA).
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