Первых делегатов туристического саммита ЮНВТО встретили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В среду, 9 октября, в Нур-Султане начнет работу VIII Глобальный саммит ЮНВТО. В столицу уже прибыли первые делегаты из Таиланда и Узбекистана. Масштабное событие соберет на своей площадке более 700 участников, сообщает официальный сайт городского акимата.

Саммит продлится до 12 октября. Среди гостей ожидаются известные иностранные предприниматели, архитекторы, журналисты и представители государственных и туристских организаций.

Сегодня в столицу прибыли заместитель постоянного секретаря города Бангкок Chatchawanit Khachit, генеральный директор департамента стратегии и оценки города Бангкок Сиравсанхан Патан (Таиланд), а также делегаты из Самарканда во главе с акимом города Бобурмирзо Облакуловым.

Гостей встретили по всем правилам казахстанского гостеприимства, угощали бауырсаками и кумысом.









Остальные участники саммита прибудут в Нур-Султан завтра, в их числе Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

Напомним, спикерами глобального саммита выступят создатели популярной игры Pokemon GO, архитекторы Куала-Лумпура и другие не менее интересные личности.

В столице сегодня повсеместно активно применяются современные технологии, поэтому выбор города Нур-Султана в качестве принимающей стороны VIII Глобального саммита ЮНВТО «Умные города, умные дестинации» не вызывает удивления. ЮНВТО – организация при системе ООН, являющаяся наиболее авторитетной туристской организацией с 1975 года. Мероприятие будет посвящено «умным городам», которые сегодня стали реальностью во многих странах – благодаря таким городам развивается устойчивая и экологическая городская инфраструктура, снижается уровень криминальности, пребывание или жизнь горожан и туристов становятся более комфортными и доступными.

На мероприятии планируется обсуждение социально-экономических задач, с которыми сталкиваются «умные города». В программу также входит мастер-класс по индустрии встреч, организованный Академией ЮНВТО и Международной ассоциацией конгрессов и конференций (ICCA).