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Первые выпущенные в Караганде серии вакцины от коронавируса отправили на проверку в Россию

Автор:  
Агата Мухамеджанова
22 Декабря 2020, 17:35
Первые выпущенные в Караганде серии вакцины от коронавируса отправили на проверку в Россию

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский фармацевтический комплекс был выбран в качестве площадки по производству вакцины против COVID-19 «Спутник V». Выпуск вакцины осуществляется в рамках вакцины «Спутник V» в рамках реализации договорённостей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ноябре комиссия из Министерства здравоохранения РК и специалисты РФПИ объезжали фармацевтические предприятия Казахстана. В основном они изучали готовность данных объектов к быстрому осуществлению трансфера технологии и приступить к производству вакцины. Так как КФК является биотехнологическим предприятием, карагандинский фармкомплекс был оказался самым готовым предприятием. Их оборудование и процессы соответствуют технологии производства готовой формы вакцины.

«В начале декабря начался процесс трансфера. Приехали специалисты из России. Они провели аудит площадки и дали свои рекомендации. Мы в свою очередь быстро подготовили. То есть мы провели наладку оборудования, подготовку специалистов. И сейчас докупаем оборудование для серийного производства. Вчера мы произвели опытные серии этой вакцины. Сегодня они отправлены в Россию на контроль качества», - пояснил генеральный директор КФК Сергей Барон.

В течении месяца будет проводиться контроль качества в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. После получения результатов будет подана заявка на регистрацию в Минздрав РК. Далее после получения регистрации вакцины в Казахстане, начнется его промышленное производство. Владельцем вакцины является «Российский фонд прямых инвестиции». Карагандинский фармкомплекс является площадкой по производству.

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Дополнительно Карагандинскому фармацевтическому комплексу понадобилось докупить холодильное оборудование, необходимое для шоковой заморозки препарата.

«Перед нами была поставлена задача - в короткие сроки провести трансфер и наладить производство готовой формы российской вакцины «Спутник V» на нашей производственной площадке. Министерство здравоохранения РК 4 декабря подписало соглашение о сотрудничестве с владельцем технологии и ноу-хау - государственной компанией «Российский фонд прямых инвестиций». И уже 13 декабря нам поставили субстанцию для наработки валидационных серий готового продукта», - отметил генеральный директор КФК Сергей Барон.

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ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» (КФК) - первое отечественное биотехнологическое предприятие. Завод оснащён оборудованием ведущих европейских производителей. С 2012 года объём инвестиций в развитие производства КФК составил более 100 млн долл.

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Карагандинская область   Промышленность   Здравоохранение   Россия   Коронавирус в РК  
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