Первые возможные случаи оспы обезьян выявили в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Южная Корея сообщила о первых двух предполагаемых случаях заражения оспой обезьян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Yonhap News Agency.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний сообщило во вторник об обнаружении двух вероятных случаев заболевания. В настоящее время проводятся диагностические тесты.

Первый подозреваемый пациент, иностранец, прибыл в страну в понедельник. Он обратился в больницу в городе Пусане с жалобами на боль в горле, поражения кожи и другие возможные симптомы вируса оспы обезьян. Больной сразу был госпитализирован сотрудниками медицинского учреждения.

Второй – местный житель. По прибытию в страну во вторник из Германии он был госпитализирован в медицинский центр в городе Инчхоне. Симптомы болезни у него проявились за два дня до прилета в Южную Корею.

Оба пациента с оспой обезьян будут проходить лечение изолированно в специализированных больницах. Также предусмотрен 21-дневный обязательный период самоизоляции для лиц, которые тесно контактировали с больными.