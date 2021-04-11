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    17:17, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Первые весенние субботники прошли в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области прошли первые весенние субботники, передает МИА «Казинформ».

    « В первый день месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов на массовую уборку по всему региону вышло более 13,5 тысяч человек. В Павлодаре, Экибастузе и Аксу на первый в этом году субботник вышло более 8,7 тысячи человек, в районах - около 4,8 тысячи. Все они убирали мусор на закрепленных территориях, в парках и скверах, на территории объектов социальной сферы, административного назначения и у торговых точек. Чтобы вывезти собранный мусор - 6,1 тысячи тонн, было задействовано 352 единицы техники», - сообщила пресс-служба областного акимата в Telegram .

    Как отметили в ведомстве, месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Павлодарской области объявлен с 10 апреля по 10 мая. Общеобластной субботник состоится 17 апреля. В течение всего месяца на территории региона будут работать специальные группы по контролю за уборкой. Они возьмут под контроль парки, частный сектор, внутридворовые территории, остановочные павильоны и многое другое. Единый контакт-центр 109 принимает заявки от жителей городов и сел и направляет их в акиматы на местах для отработки. Исполнение заявок контролирует специально созданный областной штаб под председательством первого замглавы региона Олега Крука.


    Теги:
    Павлодарская область Благоустройство
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