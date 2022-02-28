Первые тюльпаны зацвели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Весна смело вступает в свои права на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на зимний месяц февраль, в Жамбылской области установилась аномально теплая погода, зацвели цветы и начался перелет птиц.

Температура воздуха с середины февраля поднимается днем до +16 градусов. Даже в горах Жуалынского района, который обычно называют «жамбылской Сибирью», где обычно в это время морозно и заснежено, потеплело настолько, что уже набирают силу знаменитые тюльпаны Королькова.

«Поздравляю всех любителей природы, изучения и сохранения тюльпанов Казахстана с началом цветения этих прекрасных весенних цветов. Вот уже начали распускать листья тюльпаны Королькова, - написал на своей странице в Facebook жамбылский любитель орнитологии и фотоохоты за животным и растительным миром Малик Нукусбеков. - В этом году они очень рано начали цвести. У них уже хорошо видны листья и бутоны. В окрестностях села Ертай Жуалынского района самцы канюков курганников (Buteo rufinicus) подтягиваются к месту гнездования, чтобы присвоить территорию других самцов. Скоро, совсем скоро начнется массовый перелёт птиц и цветение тюльпанов на юге Казахстана. Вот уже начал распускать листья цветок тюльпана Королькова (Tulipa Korolkowi), в этом году он очень рано зацвел».

Раннее цветение начал и так называемый тюльпан прямоножковый (Tulipa Orthopoda), отмечает любитель родной природы.

«В этом году и погода, и тюльпаны ведут себя своеобразно, - говорит Малик Нукусбеков. - В литературе пишется, что этот вид тюльпана цветёт в середине марта. Но в этом году он начал своё цветение в горах Малый Каратау почти на месяц раньше. И, по моим наблюдениям, в этом году фотосинтез этого тюльпана хороший, весна будет благополучной».

Житель села Ертай Жуалынского района Малик Нукусбеков нашел свое жизненное призвание в популяризации красот родного края, природы Казахстана. Это село находится в окружении гор Боралдайтау, отличающихся удивительной красотой пейзажей, богатством и разнообразием флоры и фауны.

«До чего контрастная Жуалынская долина, - в одном месте лежат сугробы, всё укутано толстым слоем снега, а на расстоянии 25 километров от сугробов уже начали цвести тюльпаны!» - говорит собеседник.

Фотографии из личного архива Малика Нукусбекова.