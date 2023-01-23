Первые три иностранных автомобиля легализовали в Жамбылской области

23 Января 2023, 14:35

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области стартовала кампания по легализации иностранных транспортных средств. В первой половине дня в регионе прошли легализацию три автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, с утра жителями области уже подано около 80 заявок на легализацию.

«Три первых автомобиля уже полностью прошли весь процесс и получили регистрационный документ и государственные номерные знаки Республики Казахстан», - пояснили в ведомстве.

В департаменте полиции области напомнили, что легализации подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ввезенные гражданами Казахстана до 1 сентября 2022 года.

«Транспортное средство не должно находиться в розыске, - пояснили в ведомстве, - оно должно быть снято с учета по месту прежней регистрации в другом государстве, и при необходимости пройти таможенную очистку. Подать заявку на легализацию можно через портал электронного правительства е-gov.kz, через приложения банков второго уровня и в Центрах обслуживания населения».

Для легализация автомобиля необходимо предоставить следующие документы: заявление; документ, удостоверяющий личность заявителя; паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации; документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы. За первичную регистрацию владельцу нужно будет оплатить 200 000 тенге; государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге; за государственный номер – 9 660 тенге.

После проверки всех документов и оплаты владельцу автомобиля выдается регистрационный документ и государственные номерные знаки Республики Казахстан.

Легализация продлится до 1 июля 2023 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы департамента полиции Жамбылской области.