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Первые станции для заправки электромобилей начали устанавливать в Казахстане

16 Марта 2021 17:39
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Первые станции для заправки электромобилей начали устанавливать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начали установку первых станций для заправки электромобилей. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно программы «зеленая экономика» мы ведем эту работу второй год вместе с Центром зеленой экономики. Первые 50 станций, которые будут заряжать электромобили, они будут установлены в городах Нур-Султан и Алматы и по трассе Нур-Султан-Щучинск. Они уже устанавливаются», - сказал Аманияз Ержанов, отвечая на вопросы депутатов в ходе презентации законопроекта по вопросам энергосбережения в Мажилисе.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности».

Как отметил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, проект Закона разработан в целях исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Первого Президента народу Казахстана от 10 января 2018 года («Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции») в части усиления требований к энергоэффективности предприятий, а также в целях обеспечения дальнейшего снижения энергоёмкости ВВП, предусмотренного Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».


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#Экология   #Мажилис   #Экономика   #Транспорт   #Другие государственные органы   #Дороги  
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Автор:

Серик Сабеков

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