Первые стационарные посты полиции установлены в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения безопасности людей и охраны общественного порядка павлодарский департамент полиции разработал проект модульного переносного стационарного поста полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Первые стационарные посты установлены на наиболее оживлённых участках города, где большое скопление населения, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. - В городе авто- и железнодорожные вокзалы расположены на одной территории, так как Павлодарская область является приграничной; вокзалы ежедневно принимают и отправляют более сотен тысяч пассажиров. На излюбленном месте отдыха жителей и гостей города - Центральной набережной - в летний период почти каждый день проводятся массовые мероприятия; на «Ертыс променад» выступают «звёзды» зарубежной и отечественной эстрады; проводятся челленджи, флешмобы, различные масштабные акции – в этой связи в целях эффективного несения службы по охране общественного правопорядка один из стационарных постов полиции установлен на набережной Павлодара, второй - на привоказальной площади, у автовокзала».





В последующем аналогичные посты планируется установить во всех микрорайонах города, отметили полицейские. Пост представляет собой переносную конструкцию размером семь на три метра со стеклянными витражами из пуленепробиваемого стекла.

«Стационарные посты состоят из двух комнат, оборудованы всем необходимым: имеются сейф для хранения спецсредств, офисная мебель, стационарная радиостанция. Установлены кондиционер, домофон, - рассказали в департаменте. - Также пост полиции будет оборудован системами видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализацией».

Фото пресс-службы Департамента полиции Павлодарской области.