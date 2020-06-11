Первые специалисты для работы в новых центрах реабилитации детей прошли подготовку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня вручены свидетельства о повышении квалификации первым 13 медицинским работникам, прошедшим обучение по направлению «Логопедия». Они входят в число 220 врачей из регионов страны, которые будут вовлечены в работу 8 новых центров реабилитации детей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Первого Президента РК.

Центры будут открыты до конца сентября 2020 года в городах Нур-Султан, Атырау, Тараз, Усть-Каменогорск, Узынагаш, Шымкент, Рудный и Уральск.

Открытие реабилитационных центров и обучение медработников организуется Корпоративным фондом «Қамқорлық» при Фонде Нурсултана Назарбаева в партнерстве с Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и акиматами областей.

В рамках программы «Қамқорлық» Фонд Первого Президента РК организует обучение специалистов и повышение квалификации реабилитологов для открытия данных центров, а Фонд «Samruk-Kazyna Trust» от лица группы компаний АО «Самрук-Қазына» обеспечит полное оснащение и оборудование всех центров.

Подготовка специалистов является важнейшей задачей в организации работы центров, поскольку потребность в высококвалифицированных кадрах очень высока во всех регионах.

Обучение медработников состоит из 2 этапов - в г. Нур-Султане на базе обучающих организаций, а затем на базе самих центров под руководством зарубежных и казахстанских менторов.

В каждом центре будут работать до 29 специалистов, прошедших обучение. Это врачи реабилитологи, неврологи, психологи, логопеды, дефектологи, эрготерапевты, инструкторы лечебно-физической культуры и др.

Отдельно взятый центр будет принимать до 50 детей в месяц и 600 - в год. При этом планируется, что около 30% детей будут из сельской местности.

В целом, работа 8 реабилитационных центров при лечебных учреждениях будет способствовать повышению качества реабилитации в стране и общей доступности нуждающихся к таким объектам.