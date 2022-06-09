9 Июня 2022 13:33

Первые случаи заражения оспой обезьян выявили в Бразилии и Греции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бразилия и Греция подтвердили первые случаи заболевания вирусом оспы обезьян, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Brazilian Report и Greek City Times.

По данным Министерства здравоохранения Бразилии, зафиксирован первый случай заражения оспы обезьян у пациента, который вернулся из Португалии. У него к 20 мая появились симптомы инфекции: лихорадка, боль в теле, сыпь по коже. Больной находится под наблюдением.

Также случай заражения вирусом выявили и в Греции.

Согласно сделанному в среду заявлению национального агентства здравоохранения Греции, подтвержден факт заражения редким вирусом у путешественника, прибывшего из Португалии. Пациент находится в больнице, его состояние здоровья оценивается как стабильное. Образцы теста были отправлены для дальнейших испытаний.

Ранее сообщалось о росте заболевания оспой обезьян до 780 случаев в Европе и Северной Америке.