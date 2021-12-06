Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в России
МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Омикрон-штамм коронавируса выявили у двух человек, прилетевших в Россию из ЮАР, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», - указывается в сообщении.
Всего, по данным ведомства, положительный ПЦР-тест выявлен у 10 прибывших из ЮАР граждан. В настоящее время специалисты устанавливают штаммы.
ВОЗ назвала штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении организации сообщалось, что эта разновидность имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность, поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.
- Медаль лауреату Нобелевской премии по литературе вручили в Лондоне
- Манипуляция: «ВОЗ рекомендует носить маски только больным людям и врачам»
- Эксперт предположил, что омикрон-штамм мог мутировать среди животных и перейти на людей
- COVID-19: Эксперт назвал два условия, при которых Китай вернется к нормальной жизни
- Какие сферы Казахстана интересны «Российской газете»
- АО «Егемен Қазақстан» и «Российская газета» стали информационными партнерами
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана