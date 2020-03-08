Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Болгарии и Бангладеш
СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье Болгария сообщила о первых четырех подтвержденных случаях заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.
Результаты анализов двоих мужчин из северного города Плевен и двух женщины из центрального города Габрово оказались положительными, подтвердил Тодор Кантарджиев, глава Национального центра инфекционных и паразитарных заболеваний.
Позже в воскресенье Правительство должно провести экстренное совещание для обсуждения дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса.
Болгария, население которой составляет 7 миллионов человек, проверяет температуру прибывающих в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах, чтобы предотвратить распространение болезни.
В Бангладеш также были зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом, передает Dhaka Trubine. Институт эпидемиологического контроля и исследований заболеваний подтвердил, что анализы трех человек дали положительный результат на Covid-19, новый штамм коронавируса, который уже убил более 3,600 человек по всему миру.
Три других человека, бывших в контакте с инфицированными, находятся на карантине в данный момент.
Двое из трех зараженных недавно вернулись из разных городов Италии. Все трое в возрасте от 20 до 35 лет.
На сегодня число заразившихся по всему миру уже перевалило отметку в 101 000 человек. Жертвами вируса стали более 3 400 человек в разных уголках Земли.
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