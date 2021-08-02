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Первые сейсмодатчики  планируют установить в ВКО

2 Августа 2021 22:10
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Первые сейсмодатчики  планируют установить в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Установить первые сейсмодатчики планируют в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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Территория Восточно-Казахстанской области относится к сейсмической зоне. Ежегодно здесь происходят землетрясения силой от 2 до 6 баллов. За последние 10 лет на территории Восточно-Казахстанской области зарегистрировано более 22 случаев землетрясений. Жертв и разрушений не было.

В области расположено 127 сейсмоопасных населенных пунктов в 17 районах (город Усть-Каменогорск, город Риддер, город Семей, район Алтай, Аягозский, Абайский, Бородулихинский, Глубоковский, Зайсанский, Катон-Карагайский, Кокпектинский, Курчумский, Тарбагатайский, Уланский, Урджарский, Шемонаихинский, Жарминский районы).

В целях безопасности департамент по ЧС Восточно-Казахстанской области ежегодно на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям поднимал проблемные вопросы в области сейсмики. Институтом сейсмологии при участии департамента в 2019 году создана Программа целевого финансирования - «Оценка сейсмической опасности территорий областей и городов Казахстана на современной научно-методической основе» на 2020-2023 годы. В рамках программы предусмотрена разработка комплектов карт сейсмического районирования для регионов страны, в том числе для Восточно-Казахстанской области.

«В связи с этим, в департаменте по ЧС ВКО проведена рабочая встреча с представителями ТОО «Института сейсмологии». В ходе встречи определены места установки пяти станций наблюдений широкополосных сейсмодатчиков в Восточно-Казахстанской области и пяти станций наблюдений сильных движений на территории Усть-Каменогорска. Сейсмодатчики - это устройства, используемые для измерения колебаний путем преобразования движения земли в измеримый электронный сигнал. Специалисты ДЧС ВКО оказали содействие в сопровождении рабочей группы в районы, а также в предоставлении подведомственных зданий департамента для установки первых датчиков в областном центре», - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

Создание сети сейсмических станций необходимо для проведения непрерывных режимных наблюдений (рассчитанных минимум на три года) в целях получения статистически значимого материала по землетрясениям, который необходимо постоянно обрабатывать, анализировать и интерпретировать.

Важной составляющей работ по сейсмическому микрорайонированию города Усть-Каменогорска является выявление, уточнение расположения активных тектонических разломов.

Только на основании всей собранной, обработанной и проинтерпретированной геолого-геофизической, сейсмологической информации и проведенного моделирования, возможно выполнить достоверную оценку сейсмической опасности исследуемых территорий области и города Усть-Каменогорска в целях проведения обоснованной строительной политики.


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#Восточно-Казахстанская область   #Безопасность   #МЧС  
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