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Первые сенсорные кабинеты появились в кызылординских детсадах

24 Ноября 2019 02:52
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Первые сенсорные кабинеты появились в кызылординских детсадах

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В дошкольных учреждениях Кызылорды появились первые сенсорные кабинеты, сообщает «Хабар 24».

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Специально оборудованная комната предназначена для малышей с особыми потребностями. В них, благодаря воздействию на органы чувств ребёнка, создаётся интерактивная среда. Одно из направлений современных технологий внедрили в городском детском саду «Сыр жулдызы». Его посещают 140 малышей, в том числе - и дети с особыми потребностями.

По словам специалистов, новшество способствует развитию у них всех психических процессов, мелкой моторики, зрительной и тактильной стимуляции. Здесь же, в числе первых применяют инновационный метод, который позволит вырастить поколение успешных изобретателей, учёных и математиков.

«Мы развиваем способности не только инклюзивных детей, но и всех воспитанников нашего детского сада. К примеру, с помощью STEM-подхода они могут вникать в логику происходящих явлений, понимать их взаимосвязь, изучать мир системно и тем самым - вырабатывать в себе любознательность, инженерный стиль мышления, учатся выходить из критических ситуаций», - рассказала заведующая детским садом Жанат Мухамедкалиева.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Образование,
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