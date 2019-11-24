-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 08:12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Первые сенсорные кабинеты появились в кызылординских детсадах
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В дошкольных учреждениях Кызылорды появились первые сенсорные кабинеты, сообщает «Хабар 24».
Специально оборудованная комната предназначена для малышей с особыми потребностями. В них, благодаря воздействию на органы чувств ребёнка, создаётся интерактивная среда. Одно из направлений современных технологий внедрили в городском детском саду «Сыр жулдызы». Его посещают 140 малышей, в том числе - и дети с особыми потребностями.
По словам специалистов, новшество способствует развитию у них всех психических процессов, мелкой моторики, зрительной и тактильной стимуляции. Здесь же, в числе первых применяют инновационный метод, который позволит вырастить поколение успешных изобретателей, учёных и математиков.
«Мы развиваем способности не только инклюзивных детей, но и всех воспитанников нашего детского сада. К примеру, с помощью STEM-подхода они могут вникать в логику происходящих явлений, понимать их взаимосвязь, изучать мир системно и тем самым - вырабатывать в себе любознательность, инженерный стиль мышления, учатся выходить из критических ситуаций», - рассказала заведующая детским садом Жанат Мухамедкалиева.
- Запретить уличные туалеты в школах предложил Асхат Аймагамбетов
- Женщин-скотокрадов задержали в Казалинске
- Первое кызылординское стекло планируют выпустить ко Дню столицы – Куанышбек Искаков
- Как будут развивать туризм в Байконуре
- ДТП на остановке в Кызылорде: семьям погибших окажут помощь
- В системе МОН РК появятся инспекторы по защите прав детей
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана