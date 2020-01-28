Первые руководители несут персональную ответственность - Аскар Мамин о поручениях Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин призвал министров и акимов четко и своевременно выполнять поручения Главы государства, озвученные в ходе расширенного заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал ряд конкретных поручений, направленных на достижение поставленных Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым стратегических целей по повышению реальных доходов и качества жизни казахстанцев», - сказал А. Мамин на заседании Правительства.

В этой связи Премьер-Министр подчеркнул, что активное привлечение инвестиций, развитие несырьевых секторов экономики, малого и среднего бизнеса, а также создание новых рабочих мест должны стать главными приоритетами каждого члена Правительства и акима.

«Министерство национальной экономики представило комплекс мер по реализации поручений Главы государства. Определены ответственные и сроки исполнения. Теперь необходимо организовать слаженную работу. Все поставленные Президентом задачи должны быть четко исполнены. Первые руководители государственных органов несут персональную ответственность», - отметил Аскар Мамин.

В рамках исполнения поручения Президента РК по сокращению непродуктивных бюджетных расходов Аскар Мамин поручил внести в недельный срок соответствующие предложения в Министерство финансов.

«Министерству финансов через две недели доложить на заседании Правительства о выработанных подходах по сокращению непродуктивных бюджетных расходов», - обратился Премьер-Министр.

Напомним, 24 января текущего года состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства.