+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 36 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Первые прямые выборы сельских акимов займут важное место в истории Казахстана - Болат Калиев

25 Июля 2021 09:20
Поделиться:
Первые прямые выборы сельских акимов займут важное место в истории Казахстана - Болат Калиев

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Предстоящие выборы сельских акимов займут своё место в истории политического развития страны. Таким мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился Председатель Центра непартийного наблюдения по Костанайской области Болат Калиев.

Новости по теме
Выбранный сельский аким должен будет стать «десижн-мейкером» - Белла Газдиева
Голосование за сельских акимов идет на 173 избирательных участках в Костанайской области 221 избирательный участок работает в ВКО Около 1 млн 210 тысяч избирателей голосуют на выборах акимов в Казахстане

«Предстоящие выборы действительно займут важное место в истории независимого Казахстана. Не зря Глава государства сказал, что это событие является знаменательной вехой в истории страны. Потому что 40% населения страны проживает в сельской местности, где свои вопросы, специфические актуальные проблемы. И здесь акимом должен быть избран именно тот, кто будет знать все сильные и слабые стороны изнутри, будет в курсе всех событий и проблем села. Это обязательное условие при выборе кандидата», - считает Б. Калиев.

Спикер отмечает три, по его мнению, важных фактора проведения выборов сельских акимов. «Первый - избранный населением аким будет решать все проблемные вопросы исходя из нужд и чаяний сельчан. Это сближение с электоратом, повышение доверия к своей работе, к себе как к грамотному управленцу, - говорит Б. Калиев. — Второй фактор - жители сел ещё раз убеждаются в значимости своего голоса, участвуя в выборах сельских акимов и понимая, что от их голоса зависит то, кто возглавит село и как это повлияет на их будущее. Не все конечно на сегодняшний день осознают важность своего голоса, но это действительно важный шаг в развитии страны».

Ну и третий важный фактор, по словам Болата Калиева, это работа на предстоящих выборах подготовленных Центром наблюдателей.

Напомним, 25 июля выборы проходят в 19 регионах Костанайской области, за исключением областного центра. Выбирают акимов в 65 избирательных округах. В 59 сельских округах акимы избираются в связи с истечением срока полномочий и только в шести - в связи с досрочным сложением полномочий.

Средний возраст кандидатов - 43 года. Самый молодой кандидат - 27 лет, самый старший - 62 года.

Наибольшее количество избирателей в Карасуском сельском округе - более 3300. Наименьшее количество - в селе Коктау близ Аркалыка с количеством избирателей - 113.

В Костанайской области каждый пятый кандидат в сельские акимы - женщина. Всего в регионе зарегистрировано 147 кандидатов в сельские акимы , а за честностью проведения выборов следят более 400 подготовленных наблюдателей.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Выборы акимов  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Выбранный сельский аким должен будет стать «десижн-мейкером» - Белла Газдиева
Голосование за сельских акимов идет на 173 избирательных участках в Костанайской области
221 избирательный участок работает в ВКО
Около 1 млн 210 тысяч избирателей голосуют на выборах акимов в Казахстане
Популярное
1 Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась – Жандарбек Бекшин
2 Сильная жара ожидается в Алматы
3 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
4 Карантинные меры усиливают в ВКО
5 Новое постановление санврача ВКО: каким объектам разрешено работать
Читайте также
218 избирательных участков работают в Акмолинской области
Жители смогут вести мониторинг всего процесса – Алма Козбаева о выборах
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив