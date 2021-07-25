Первые прямые выборы сельских акимов займут важное место в истории Казахстана - Болат Калиев
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Предстоящие выборы сельских акимов займут своё место в истории политического развития страны. Таким мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился Председатель Центра непартийного наблюдения по Костанайской области Болат Калиев.
«Предстоящие выборы действительно займут важное место в истории независимого Казахстана. Не зря Глава государства сказал, что это событие является знаменательной вехой в истории страны. Потому что 40% населения страны проживает в сельской местности, где свои вопросы, специфические актуальные проблемы. И здесь акимом должен быть избран именно тот, кто будет знать все сильные и слабые стороны изнутри, будет в курсе всех событий и проблем села. Это обязательное условие при выборе кандидата», - считает Б. Калиев.
Спикер отмечает три, по его мнению, важных фактора проведения выборов сельских акимов. «Первый - избранный населением аким будет решать все проблемные вопросы исходя из нужд и чаяний сельчан. Это сближение с электоратом, повышение доверия к своей работе, к себе как к грамотному управленцу, - говорит Б. Калиев. — Второй фактор - жители сел ещё раз убеждаются в значимости своего голоса, участвуя в выборах сельских акимов и понимая, что от их голоса зависит то, кто возглавит село и как это повлияет на их будущее. Не все конечно на сегодняшний день осознают важность своего голоса, но это действительно важный шаг в развитии страны».
Ну и третий важный фактор, по словам Болата Калиева, это работа на предстоящих выборах подготовленных Центром наблюдателей.
Напомним, 25 июля выборы проходят в 19 регионах Костанайской области, за исключением областного центра. Выбирают акимов в 65 избирательных округах. В 59 сельских округах акимы избираются в связи с истечением срока полномочий и только в шести - в связи с досрочным сложением полномочий.
Средний возраст кандидатов - 43 года. Самый молодой кандидат - 27 лет, самый старший - 62 года.
Наибольшее количество избирателей в Карасуском сельском округе - более 3300. Наименьшее количество - в селе Коктау близ Аркалыка с количеством избирателей - 113.
В Костанайской области каждый пятый кандидат в сельские акимы - женщина. Всег
- Выбранный сельский аким должен будет стать «десижн-мейкером» - Белла Газдиева
- Голосование за сельских акимов идет на 173 избирательных участках в Костанайской области
- 221 избирательный участок работает в ВКО
- Около 1 млн 210 тысяч избирателей голосуют на выборах акимов в Казахстане
- 218 избирательных участков работают в Акмолинской области
- Жители смогут вести мониторинг всего процесса – Алма Козбаева о выборах
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана