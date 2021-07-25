Первые прямые выборы сельских акимов займут важное место в истории Казахстана - Болат Калиев

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Предстоящие выборы сельских акимов займут своё место в истории политического развития страны. Таким мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился Председатель Центра непартийного наблюдения по Костанайской области Болат Калиев.

«Предстоящие выборы действительно займут важное место в истории независимого Казахстана. Не зря Глава государства сказал, что это событие является знаменательной вехой в истории страны. Потому что 40% населения страны проживает в сельской местности, где свои вопросы, специфические актуальные проблемы. И здесь акимом должен быть избран именно тот, кто будет знать все сильные и слабые стороны изнутри, будет в курсе всех событий и проблем села. Это обязательное условие при выборе кандидата», - считает Б. Калиев.

Спикер отмечает три, по его мнению, важных фактора проведения выборов сельских акимов. «Первый - избранный населением аким будет решать все проблемные вопросы исходя из нужд и чаяний сельчан. Это сближение с электоратом, повышение доверия к своей работе, к себе как к грамотному управленцу, - говорит Б. Калиев. — Второй фактор - жители сел ещё раз убеждаются в значимости своего голоса, участвуя в выборах сельских акимов и понимая, что от их голоса зависит то, кто возглавит село и как это повлияет на их будущее. Не все конечно на сегодняшний день осознают важность своего голоса, но это действительно важный шаг в развитии страны».

Ну и третий важный фактор, по словам Болата Калиева, это работа на предстоящих выборах подготовленных Центром наблюдателей.

Напомним, 25 июля выборы проходят в 19 регионах Костанайской области, за исключением областного центра. Выбирают акимов в 65 избирательных округах. В 59 сельских округах акимы избираются в связи с истечением срока полномочий и только в шести - в связи с досрочным сложением полномочий.

Средний возраст кандидатов - 43 года. Самый молодой кандидат - 27 лет, самый старший - 62 года.

Наибольшее количество избирателей в Карасуском сельском округе - более 3300. Наименьшее количество - в селе Коктау близ Аркалыка с количеством избирателей - 113.