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Первые потери в отборе на Олимпиаду-2020 в боксе

5 Марта 2020 01:20
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Первые потери в отборе на Олимпиаду-2020 в боксе

АММАН. КАЗИНФОРМ - 4 марта Казахстан стартовал на отборочном турнире по боксу. В Аммане (Иордания) разыграют лицензии между собой представители азиатского континента. Первой на ринг от Казахстана вышла Даметкен Келимбет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

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В категории до 57 килограммов она встретилась с Ин Жунхуа из Китая. К сожалению, наша спортсменка потерпела поражение со счётом 0:5 и выбыла из турнира.

Далее свой путь на соревнованиях начала Римма Волосенко (до 60 килограммов). Однако она также проиграла. В следующий круг прошла её соперница Симранжит Каур из Индии.


Фото: Данияр Майлыбаев



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Ключевые слова: Спорт,
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