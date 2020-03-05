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Первые потери в отборе на Олимпиаду-2020 в боксе
5 Марта 2020 01:20
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АММАН. КАЗИНФОРМ - 4 марта Казахстан стартовал на отборочном турнире по боксу. В Аммане (Иордания) разыграют лицензии между собой представители азиатского континента. Первой на ринг от Казахстана вышла Даметкен Келимбет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.
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В категории до 57 килограммов она встретилась с Ин Жунхуа из Китая. К сожалению, наша спортсменка потерпела поражение со счётом 0:5 и выбыла из турнира.
Далее свой путь на соревнованиях начала Римма Волосенко (до 60 килограммов). Однако она также проиграла. В следующий круг прошла её соперница Симранжит Каур из Индии.
Фото: Данияр Майлыбаев
Ключевые слова: Спорт,
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