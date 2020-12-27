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Первые партии вакцины от коронавируса прибыли во Францию и Нидерланды

Автор:  
Арнур Рахимбеков
27 Декабря 2020, 02:02
Первые партии вакцины от коронавируса прибыли во Францию и Нидерланды

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Первые дозы вакцины против коронавируса, разработанной американской фармацевтической компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, прибыли в субботу во Францию ​​и Нидерланды, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Французские СМИ передают, что вакцины были доставлены в центральную аптеку Hôpitaux de Paris, недалеко от Парижа.

Вакцинацию планируется начать в воскресенье во Франции, где более 62 тысяч человек умерли от заражения вирусом. Первыми получат препарат постояльцы двух домов престарелых - в Севране и Дижоне.

Также в субботу из бельгийского Пуурса первые дозы прибыли в Нидерланды.


Франция  
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