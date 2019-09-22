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вчера 15:15
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Первые офицерские звания получили полицейские СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев вручил благодарственные письма офицерам и сержантам полиции за проявленный профессионализм при раскрытии преступлений и задержании правонарушителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы полицейского ведомства, один из награжденных инспектор службы патрульной полиции Асхат Курмашов. Его бдительность помогла раскрыть по горячим следам угон автомашины и вернуть ее владельцу. За ряд нарушений правил дорожного движения в начале сентября он остановил водителя автомобиля на пересечении улиц Кошукова и Сатпаева. При проверке документов выяснилось, что водитель не является владельцем. Хозяин автомобиля сообщил, что даже еще не успел обнаружить пропажу машины.
В торжественной обстановке вручили первые и очередные офицерские звания ряду сотрудников полиции. Трое молодых полицейских получили звания младших лейтенантов.
Еженедельно на открытых городских площадках в Петропавловске проходят общие гарнизонные разводы комплексных сил полиции. Инструктажи, вручение наград отличившимся по службе сотрудникам проводит руководство департамента. В минувшую пятницу более 100 полицейских, военнослужащих и сотрудников охранных формирований начали вечернюю службу от стелы Независимости по улице Конституции Казахстана.
«Доверие граждан к сотрудникам правопорядка – один ключевых показателей, который способствует повышению эффективности работы по охране общественного порядка. Такие публичные мероприятия – еще один шаг к отрытому формату работы», - сказал М. Тулебаев.
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