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    23:47, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Первые офицерские погоны получили 12 молодых полицейских Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 12 молодых офицеров полиции Акмолинской области, среди которых три девушки, получили свои первые офицерские погоны лейтенанта полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    На торжественном мероприятии, посвященном Дню казахстанской полиции, лейтенантские погоны новоиспеченным офицерам вручил начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Арманбек Баймурзин.

    «Кроме того, за добросовестное отношение к своим служебным обязанностям, личную дисциплинированность, высокие показатели в оперативно - служебной деятельности грамотой департамента полиции и памятным знаком «Лучший по профессии» поощрены дознаватели, оперуполномоченные, участковые инспекторы полиции, инспекторы службы строевого подразделения, следователи. В их числе дознаватель ОД УП города Кокшетау Виктория Нурмагамбетова, которой по итогам второго квартала окончено 76 уголовных дел», - отметили в ведомстве.

    Сотрудники были также удостоены грамот и благодарственных писем МВД РК, нагрудных знаков и медалей.

    Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, главный акмолинский полицейский выразил слова признательности и благодарности ветеранам, которые многие годы посвятили службе в органах внутренних дел. Арманбек Хакимбекович поблагодарил сотрудников за образцовую службу и верность призванию.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Акмолинская область
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