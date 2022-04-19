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Первые новобранцы пополнили ряды Вооруженных сил РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Апреля 2022, 21:39
Первые новобранцы пополнили ряды Вооруженных сил РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаменты и управления по делам обороны городов и областей приступили к комплектованию команд призывников для отправки в воинские части Вооруженных сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Во время весеннего призыва 2022 года в казахстанскую армию планируется призвать более 6 000 юношей. Одна из первых команд направлена из Туркестанской области в учебный центр Сухопутных войск, дислоцированный в Гвардейском гарнизоне.

«Армия – это важный этап в жизни молодого человека. Каждый мужчина должен быть готов встать на защиту своей семьи, Родины в минуту опасности. Вы должны уметь защищать своих близких, и предстоящий год службы научит вас важным и полезным вещам. Вы получите военно-учетные специальности, которые смогут пригодиться вам и в гражданской жизни», – сказал на торжественной церемонии проводов новобранцев начальник департамента по делам обороны полковник Нурмаханбет Дюсебаев.

Напомним, что весенняя призывная кампания продлится до 30 июня. За это время более 17 000 казахстанцев будут призваны в Службу государственной охраны, Пограничную службу КНБ РК, воинские части Вооруженных сил, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Республики Казахстан.

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