Первые номера выдали владельцам ввезенных из Армении автомобилей в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С раннего утра в городах Усть-Каменогорск и Семей для регистрации автомашин, ввезенных из Армении, в спецЦОН обратились пять автовладельцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Автомобилист пригорода областного центра 47-летний Вазген Акопян, владеющий машиной с армянскими номерами, обратился для регистрации своего автомобиля. Житель Глубоковского района приобрел «BMW 528», 2007 года выпуска, в июне прошлого года.

«Узнав о новшествах, сразу с дочерью решили зарегистрировать авто. Услуга очень удобная, да и цена приемлемая – 12 тысяч вполне подъемно. Главное я могу на законных основаниях передвигаться по Казахстану, в гости к родным и близким могу выезжать беспрепятственно за пределы страны», - делится Вазген Акопян.

Напомним, что с 1 июня казахстанцы, владеющие транспортом из Армении, смогут зарегистрировать свои автомашины по месту проживания. Также для удобства граждан действует колл-центр в департаменте полиции ВКО по номерам: 8 (7232) 23-41-65 и 23-41-59.

«Регистрации подлежат только автомобили с левосторонним расположением руля. Кроме того, автовладелец должен сдать госномера, выданные в Армении, которые вместе с техпаспортом будут храниться в Центре обслуживания населения до востребования их владельцем.

Владельцу выдается национальное свидетельство о регистрации транспортного средства. В особые отметки вносится запись: «Не подлежит регистрации на иное лицо». Также выдается четырехзначный госномер с серией «А» на «желтом» фоне с кодом региона «16», - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Глава государства поручил в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

20 мая 2020 года Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения. Согласно постановлению Министерству внутренних дел до 1 сентября 2020 года необходимо принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию.