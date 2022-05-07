7 Мая 2022 10:42

Первые межмидовские консультации состоялись в Люксембурге

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Люксембург впервые в истории казахстанской дипломатии провели межмидовские консультации, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Люксембургом директор департамента Европы МИД РК Олжас Сулейменов принял участие в консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Люксембургскую делегацию на переговорах возглавил директор политического департамента МИД Вероника Доккендорф.

В ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено обсуждению дальнейшего укрепления взаимодействия между Нур-Султаном и Люксембургом в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций, а также по линии взаимодействия с Европейским союзом.

Казахстанский дипломат информировал люксембургскую сторону о проводимых масштабных политических и социально-экономических реформах в стране, предстоящем референдуме, инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и нацеленных на построение «Нового Казахстана», а также усилении роли Парламента. В данном контексте стороны договорились всесторонне способствовать налаживанию межпарламентского диалога.

Люксембургская сторона выразила поддержку проводимым реформам и, акцентируя внимание на важности развития гражданского общества, соблюдении прав человека и свободы слова, подтвердила готовность и далее оказывать практическое содействие в этой сфере.

Стороны также отметили необходимость увеличения взаимного товарооборота путем реализации новых проектов в сфере финансов, высоких технологий, космической промышленности, цифровизации и зеленой энергетики, где Люксембург признан одним из мировых лидеров.

Олжас Сулейменов и Вероника Доккендорф обсудили усилия международного сообщества по прекращению военных действий в Украине и оказанию гуманитарной помощи нуждающимся.

В завершение мероприятия главы делегаций выразили удовлетворение поступательным развитием казахстанско-люксембургского сотрудничества и договорились продолжить совместную работу по всему спектру двустороннего взаимодействия, а также провести ряд совместных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате - 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами (29 июня 1992 г.).

Люксембург – по уровню ВВП на душу населения занимает первую позицию во всем мире (согласно данным Всемирного банка 122,740 долларов). Показатель безработицы в Люксембурге уже 40 лет считается самым низким в Европе. В списке стран с самым эффективным ведением бизнеса Люксембург числится на почетном третьем месте. Люксембург является одним из крупнейших в мире финансовых и бизнес-центров. Здесь находится штаб-квартира Европейского инвестиционного банка, также в стране работают 150 других банков.