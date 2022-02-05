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Первые комплекты медалей разыграют на Олимпиаде в Пекине

5 Февраля 2022 09:49
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Первые комплекты медалей разыграют на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В субботу на зимних Олимпийских играх в Пекине будут разыграны первые комплекты медалей в соревнованиях по конькобежному спорту, лыжным гонкам, фристайлу и шорт-треку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Первый олимпийский чемпион XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине определится в женском скиатлоне.

5 февраля во второй половине дня начнутся соревнования по конькобежному спорту. У женщин на дистанции 3000 м Казахстан представит Надежда Морозова.

Соревнования по шорт-треку начнутся со смешанной эстафеты, которая дебютирует на Олимпиаде в Пекине. В составе казахстанской сборной – Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова и Яна Хан.

Конькобежец Адиль Галиахметов в квалификации бежит на дистанции 1000 м.

Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд будут бороться за выход в финал Олимпиады в могуле во второй квалификации. Для этого им нужно попасть в десятку лучших. В этот же день вечером состоится финал в мужском могуле.

В субботу стартуют соревнования по прыжкам с трамплина. В индивидуальном первенстве выступят казахстанские «летающие лыжники» Сергей Ткаченко и Данил Васильев.

Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля.



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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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