Первые комплекты медалей разыграют на Олимпиаде в Пекине
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В субботу на зимних Олимпийских играх в Пекине будут разыграны первые комплекты медалей в соревнованиях по конькобежному спорту, лыжным гонкам, фристайлу и шорт-треку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Первый олимпийский чемпион XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине определится в женском скиатлоне.
5 февраля во второй половине дня начнутся соревнования по конькобежному спорту. У женщин на дистанции 3000 м Казахстан представит Надежда Морозова.
Соревнования по шорт-треку начнутся со смешанной эстафеты, которая дебютирует на Олимпиаде в Пекине. В составе казахстанской сборной – Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова и Яна Хан.
Конькобежец Адиль Галиахметов в квалификации бежит на дистанции 1000 м.
Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд будут бороться за выход в финал Олимпиады в могуле во второй квалификации. Для этого им нужно попасть в десятку лучших. В этот же день вечером состоится финал в мужском могуле.
В субботу стартуют соревнования по прыжкам с трамплина. В индивидуальном первенстве выступят казахстанские «летающие лыжники» Сергей Ткаченко и Данил Васильев.
Церемония открытия Игр состоялась 4 февраля.
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