Первые казахстанские паломники прибыли на хадж в Саудовскую Аравию

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - 30 июля в международном аэропорту города Джидды (Королевство Саудовская Аравия) сотрудники Консульства Республики Казахстан в Джидде встретили первые 2 группы казахстанских паломников (198 человек), прибывших по маршрутам Шымкент - Джидда и Актау – Джидда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Всего по квоте, выделенной Правительством КСА, святые места в этом году могут посетить 3,2 тыс. наших соотечественников. Сезон большого паломничества (хадж) приходится на период с 9 по 13 августа. В этом году, как обычно, перевозку казахстанских паломников в города Королевства - Джидду и Медину - из Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Актау совместно осуществляют казахстанская и саудовская авиационные компании «SCAT» и «FlyNas» соответственно. В частности, согласно заранее согласованным с авиационными властями КСА графиком, прибытие наших граждан в Саудовскую Аравию намечено на период с 30 июля текущего года по 5 августа текущего года, отбытие - с 17 по 23 августа этого года.

В настоящее время консульство, которое в сезон паломничества работает в особом режиме, под общей координацией Посольства РК в г. Эр-Рияде непосредственно занимается вопросами приема казахстанских паломников, создания благоприятных условий во время совершения обряда хаджа, обеспечения их безопасности в период пребывания в Королевстве, а также своевременного возвращения на Родину. В этих целях установлены прямые контакты с ответственными за сезон «Хадж-2019» правительственными и авиационными властями Саудовской Аравии.

В целом, встреча и проводы паломников в аэропортах Джидды и Медины консульством проводятся в строгом порядке, согласно графику дежурства дипломатов. Нередко к этой работе привлекаются казахстанские студенты, обучающиеся в вузах Королевства. Консульством проводится также соответствующая разъяснительно-ознакомительная работа среди паломников по вопросам необходимости строгого соблюдения законодательства страны пребывания, санитарно-гигиенических норм во избежание различных инфекционных заболеваний (грипп, менингит), уважительного отношения к местным традициям и обычаям и другим. Предусмотрено оказание консульского содействия в случае необходимости.

В центральных штабах в городах Мекке и Медине ежегодно в сезон паломничества будут функционировать организованные казахстанской «Хадж-Миссией» стационарные пункты, в которых нашим паломникам круглосуточно будут оказывать первую медицинскую помощь казахстанские врачи.

Как сообщалось ранее, 3200 казахстанцев смогут совершать хадж в Саудовскую Аравию.