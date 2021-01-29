Первые кабинеты для вакцинации от коронавируса презентовали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область активно готовится к вакцинации от коронавируса. Сегодня представители управления здравоохранения презентовали первые кабинеты для вакцинации. Они будут находиться на базе городского центра первичной медико-санитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые центры вакцинации от коронавируса включают в себя кабинеты для вакцинации, кабинет неотложной помощи, кабинет терапевта, а также зону поствакцинального наблюдения. Комплекс находится в здании Центра семейного здоровья. С первого февраля здесь начнется первый этап вакцинации против коронавируса. Пропускная способность одного кабинета – 60 человек в день.

«Подготовку к вакцинации мы начали в декабре. Заказали необходимое количество медицинских морозильников и термоконтейнеров. Часть оборудования уже поставлена, остальное на подходе. По области при организациях первичной медико-санитарной помощи будет открыто 115 прививочных кабинетов. Мы решили организовать отдельные центры с полным спектром услуг. Первый создали в Караганде на базе ГЦ ПМСП. Далее будем открывать в Темиртау, Жезказгане и Балхаше. Сейчас ожидаем поступление вакцины и планируем стартовать 1 февраля», - сообщила руководитель Службы общественного здоровья Управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.

В каждом прививочном кабинете имеются логгеры, которые будут использоваться при транспортировке вместе с термоконтейнерами. Управление здравоохранения области заключило договор с логистической компанией, которая будет доставлять данные вакцины со склада до пунктов вакцинации. Препарат будут доставлять даже в отдаленные населенные пункты региона.

Для соответственного хранения вакцины при температуре не выше – 18 градусов были закуплены и установлены холодильные камеры нового поколения. Вакцины будут доставлять в специальных термоконтейнерах. При доставке в кабинеты их немедленно помещают в холодильники. Важно учитывать, что Карагандинская область не будет получать вакцину от местного фармкомплекса, где её изготавливают. Логистика будет осуществляться со складов ТОО «СК-Фармация» в областной вакцинный склад, который находится при областном центре крови.

По словам медиков, российская вакцина «Спутник V» безопасна. Это двухкомпонентный препарат, который вводится с интервалом в 21 день. Получить вакцину сможет взрослое население от 18 до 60 лет.

Перед проведением вакцинации пациента по протоколу врач должен обязательно осмотреть вакцинируемого, измерить температуру и собрать необходимую информацию. После этого пациент даёт своё письменное согласие на прививку.

На первом этапе планируют привить по всей Карагандинской области 9 тысяч медицинских работников инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, организаций ПМСП, приёмных покоев, санэпидслужбы. Далее будут вакцинировать педагогов, сотрудников силовых структур и лиц, состоящих на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями.