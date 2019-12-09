Первые итоги Послания Президента народу Казахстана подвели в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошла научно-практическая конференция «Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана: первые итоги», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках конференции были рассмотрены первые итоги, а также вопросы реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана».

С приветственным словом выступил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Дархан Калетаев. В своей речи он отметил, что политическая стабильность, национальная безопасность и повышение ответственности власти перед гражданами страны являются основными направлениями политики Главы государства. «В Послании народу Казахстана Президент четко обозначил стремление Казахстана стать настоящим «социальным государством» путем эволюционных, непрерывных и компетентных изменений. Предложенная Президентом концепция «слышащего государства», оперативно и эффективно реагирующая на все конструктивные запросы граждан, лежит в основе выстраивания постоянного диалога власти и общества», - подчеркнул Дархан Калетаев.





На пленарном заведении конференции спикерами выступили министр национальной экономики РК Руслан Даленов, министр образования и науки РК Асхат Айтмагамбетов. В своих докладах они подвели итоги работы министерств по реализации Послания Президента народу Казахстана. Как отметил министр образования и науки РК Асхат Айтмагамбетов, в Послании Президента уделяется особое внимание повышению качества образования, тесно связанного с компетентностью и уровнем профессиональной деятельности учителя. Профессиональные кадры с высоким уровнем образования являются основой интеллектуально потенциала страны. А также продолжается активная работа по законопроекту «О статусе педагога».





«В обществе растет уровень позитивных модернизационных настроений, есть понимание и доверие к Президенту страны. Новые идеи плюрализма мнений и многообразия взглядов являются главной магистралью общественного развития», - отметил модератор конференции, директор Института евразийской интеграции Ерлан Саиров.

Как рассказала директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова, Послание - это программный документ, направленный на формирование идейно-ценностной картины в общественном сознании. В работе конференции участвовали более 80 представителей государственных органов, научно-экспертного сообщества Казахстана. Организаторы конференции: Институт евразийской интеграции, Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, а также Служба центральных коммуникаций при Президенте РК .