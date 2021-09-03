Первые хижины для туристов установят в горах вблизи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рассказал о комплексе мер по обеспечению безопасности и комфортного пребывания туристов в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram Б. Сагинтаев подчеркнул, что главным в развитии туристического потенциала горного кластера Алматы является безопасность и комфорт туристов и альпинистов.

«Оранжевые модули снабжены печами обогрева и аварийными комплектами, включающими аптечку, маршрутные карты, станцию зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и продуктовый набор. На крышах установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей», - написал Б. Сагинтаев.

В рамках мер горной безопасности будут открыты контрольно-спасательные пункты в Большом Алматинском ущелье и урочище Туюк-Су, где также предусмотрена вертолетная площадка. На Шымбулаке ведется подготовка к зимнему сезону - обновляются лыжные трассы и гостиница. Здесь также откроется визит-центр.

Аким города ознакомился с проектами создания Medeu Park Hotel, обновленного экокомплекса Qazaq Auyl и глэмпинга в излюбленном месте альпинистов - урочище Туюк-Су. Ниже ВСК «Медеу» строится веревочный парк и тропа здоровья.